老翁偷溜外出欲散心 路倒反遭警方送返家

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局和平東路派出所接獲報案表示有民眾路倒之情事，警方即刻驅車前往現場，卻發現跌坐之民眾身旁擺放一臺助行器，疑似為行動不便者，員警孫瑞宸、王世信見狀後，上前初步檢視外觀並確認其意識狀況，所幸並無大礙，經詢問後才了解，該名老翁為附近一帶之住戶，因行走不穩而跌坐在路中不起，平時喜好趁深夜無人之際出門散散心，惟多年前中風後導致行走不易需拄著助行器後，家人擔心其安危而限制外出，交談過程中不忘提醒員警不要驚擾家人。

兩位員警富有熱心助人之特質，不願月黑風高之夜晚讓老翁獨自艱難返家，即使多次婉拒，警方仍堅持開車載送，安全回家是唯一原則，家屬對於員警如此善舉頻頻感謝，外表看似在責備老翁又偷溜外出，實則是擔心其發生危害，眼前畫面令警方感到溫馨，這就是家人！

大安分局宣導，民眾發現周遭若有需協助之民眾或失智老人，可撥打110 報案專線或1999 市民專線，向相關單位尋求支援，不論何時何地，派出所是你最好的鄰居