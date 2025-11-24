老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不再搔癢。
疥瘡透過密切接觸傳播 容易造成群聚感染
收治病例的台北榮民總醫院皮膚科醫師馬聖翔指出，老翁經過皮膚檢查，發現他全身有多處抓痕與紅色丘疹，指縫及手腕等部位也出現脫屑與紅疹，手掌也有明顯的厚痂。進一步透過皮膚鏡檢查，可見典型的蟲隧道，並在皮膚刮屑中發現疥蟲，診斷為「結痂型疥瘡感染」。
疥瘡是一種由疥蟲感染所引起的皮膚疾病，主要透過密切接觸傳播，尤其容易在家庭、養護機構及監所中造成群聚感染。感染疥蟲後，患者通常不會立即出現症狀，潛伏期可長達2-6周。其症狀主要來自人體對疥蟲及其排泄物所產生的延遲性過敏反應。通常疥蟲成蟲可以存活4-6周，每天會產下2-3個卵，總共產下40-50個卵，2-4天就會孵化產生6腳的幼蟲。
疥瘡引起劇烈搔癢 嚴重影響生活品質
而一旦開始過敏，就會出現劇烈搔癢，症狀在夜間特別明顯，會夜間劇癢、癢到會生氣的程度，嚴重影響患者的睡眠與生活品質。一般來說，典型疥瘡患者皮膚上約僅有10至15隻疥蟲。疥瘡所引起的皮疹，多以紅色、陳舊性的丘疹或結節表現。
病灶常分布於皺摺處及皮膚較柔軟的區域，包括手腕、指縫、腋下、肚臍周圍、乳頭周圍、臀部及生殖器等部位，頭頸部則較少被侵犯。有時可在病灶區觀察到「蟲隧道」，為疥蟲於皮膚表層鑽行所留下的細小通道，為診斷的重要依據之一。
結痂型疥瘡高傳染力 需嚴格隔離與治療
然而，在免疫功能低下或年長的個案，可能出現結痂型疥瘡，其特徵為患部表面覆蓋大片厚痂，頭頸部也可能受到影響，且並非所有患者都會出現搔癢症狀。這類患者身上可能帶有上千隻疥蟲，每克皮屑約4700隻疥蟲，傳染力極高，需要採取積極的治療與嚴格隔離措施，相較於典型疥瘡使用口服加外用抗疥蟲藥物治療僅需2周就能好轉，結痂型疥瘡往往需要密集治療好幾周。上述老翁就是這樣的案例，而且也傳染家人，所幸治療1個月後，搔癢獲得明顯改善。
由於疥瘡的臨床表現變化多端，容易與其他皮膚發炎疾病混淆，也增加了臨床診斷的困難性。疥瘡的治療以使用滅疥藥物為主，常見藥物包括外用藥如Permethrin或Jaline，以及口服藥物如ivermectin。
同住家人建議一併治療 防止疥蟲持續傳播
治療策略上，除了有症狀的患者外，同住家人即便尚未出現症狀，也建議一併接受預防性治療，以防潛伏期的疥蟲持續傳播。此外，患者的貼身衣物、床被單與毛巾等，建議用攝氏60度以上熱水浸泡超過10分鐘後清洗，或使用烘乾機高溫處理。如衣物不適合用高溫處理，則可密封於塑膠袋中置放一周。
台北榮總皮膚部主任陳志強則指出，疥瘡相對容易發生在監獄、軍隊、機構等容易群聚感染的場所，因此除了這些地點要注意防護外，前往探視的親友，也要慎防交叉感染風險。馬聖翔提醒民眾，若出現長期未癒的全身性搔癢性紅疹，且同住家人也陸續出現類似症狀時，應警覺疥瘡感染之可能性，建議儘早就醫，由皮膚科醫師進行診斷與治療。
◎ 圖片來源／台北榮民總醫院提供
◎ 諮詢專家／馬聖翔醫師．陳志強醫師
