老翁出國旅遊猝死 遺體返家「心臟不見了」！家屬怒吼求真相

國際中心／李紹宏報導

離奇！英國一對老夫妻和家人去賽普勒斯（Republic of Cyprus）度假時，老翁在旅途中突然身體不適，腿部嚴重抽筋，緊急送往當地醫院後仍被醫師宣告不治。令人傻眼的是，老翁遺體被送回英國時，家屬卻發現他心臟不見，也控訴疑似被醫師偷走！

英國老翁在賽普勒斯不幸死亡；遺體返還家鄉時，家屬卻發現老翁「心臟不見了」。（示意圖／PIXABAY）

綜合《太陽報》、《每日郵報》等報導，76歲的邁克爾（Michael Graley）當時和73歲妻子伊馮娜（Yvonne）及家人入住賽普勒斯度假村，不料僅因腿部抽筋被送醫，抵達急診10分鐘後就由醫師告知「人已過世」。雖然當地病理學家已替他進行屍檢，但在遺體運回英國時，官員卻發現死亡證明上沒有註明死因。

英國羅奇代爾驗屍官辦公室進一步檢查後，驚覺邁克爾的心臟「根本不在遺體裡」，讓家屬當場崩潰，更讓妻子伊馮娜痛批「他們說有人取走了邁克爾的心臟，所以無法判定死因。我整個人都嚇壞了，太可怕了！」質疑是醫師秘密把心臟取走。

此外，老翁47歲的女兒海莉也憤怒表示，「我們需要答案，誰准許他們這麼做？為什麼沒人告訴我們？」

老翁一家人去賽普勒斯旅遊。（示意圖／PIXABAY）

對此，賽普勒斯警方回應，邁克爾的心臟被送往當地研究機構進行分析，但未說明原因，目前羅奇代爾驗屍官仍在調查中，家屬則要求當局徹查整起事件。

