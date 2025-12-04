老翁吶喊成香港大火標誌 早知悲劇恐發生

▲香港大埔宏福苑五級大火震驚全港，71歲黃老先生悲慟嘶吼成為標誌性的畫面。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑五級大火至今已過8天，死亡人數更新至159人，而在惡火爆發當下，《路透社》記者捕捉到71歲黃姓老伯在燃燒的大樓前，為受困妻子揮舞雙手、焦急呼救的畫面，也成為這場大火最具標誌性的畫面。

《路透社》在事發一週跟進報導，71歲的黃老先生與妻子住在宏福苑社區，兩人平時會輪流步行到學校接孫女回家，而11月26日輪到黃老先生去接孫女。但在離開公寓後不久，就看到其中一棟大樓失火，等他匆忙返家時，就發現他與妻子所住大樓的中層竄出熊熊火焰。

廣告 廣告

黃老先生指著吞噬整棟大樓的惡火，大喊「我太太在裡面！」崩潰的揮舞雙手，悲慟吶喊、痛哭流涕，還一度攤坐在地。《路透社》記者在大火爆發後一個小時，就趕到現場採訪，攝影記者蕭文超（Tyrone Siu）也拍下這個畫面，「這是一張述說一切的照片。無論你來自世界哪個角落，都可以感受到黃老先生的無助與痛苦。」

這場大火造成至少159人葬生火窟，成了香港自1948年來死傷最慘重的火災。但悲劇已發生一週，黃老先生的妻子仍下落不明，是30名失聯人口之一。

黃老先生的兒子黃先生向《路透社》表示，母親曾與父親通話一分鐘，不久後失聯，最開始父親難以接受事實，但看著火勢猛烈蔓延，父親最後也心知肚明，妻子已凶多吉少。但父親談到母親還是會大哭，需要時間才能接受這一切的劇變。

但事實上，黃老先生對這場火災並不意外，黃先生說父親退休前是工地工頭，也是有證照的水電師傅。父親一直都覺得宏福苑的維修工程有安全疑慮，早就把自家窗戶上的保麗龍板拆掉，換成防火膠板，也會定期對外面棚網澆水、保持濕潤，但仍然難以阻止憾事發生。

那天下午，照片拍完後，黃先生站在那裡目睹了這起慘劇，期間一度癱倒在人行道上。夜幕降臨時，一名警官給他一個藍色塑膠凳坐下。「我會去找你的，」他喃喃自語道，抬頭望著家的方向，對妻子說。

文章來源：

The photo that became a symbol for Hong Kong's deadly fire

更多 NOWnews 今日新聞 報導

香港大火後工地祭超嚴禁菸令！罰2萬永不錄用 網淚讚：早該做了

香港大火「增至159死」7棟樓搜索完畢！疑有人骨 21人遭逮

香港宏福苑大火156死！台灣遺體修復師獲急件簽證 本週抵港支援