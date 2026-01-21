老翁在國小操場掏鳥尿尿被女童目睹 無「供人觀覽」意圖無罪

操場示意圖。與本案地點無關。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕台東一名80多歲的周姓男子，前年底騎乘機車進入長濱國小校園，因在操場百米跑道起點處當眾裸露生殖器小便，遭兩名正在校內玩耍的女童目擊並報警。台東地檢署隨後依刑法公然猥褻罪將周男提起公訴。台東地方法院審理後認為，周男行為雖屬不雅且地點不當，但查無主觀上「供人觀覽」的意圖，日前判決周男無罪。

案發於前年12月下午，周男進入校園後先在幼稚園走廊徘徊，隨後步行至操場跑道旁便溺。當時在遊樂器材區的兩名女童證稱，她們發現周男形跡可疑，甚至得站在單槓高處或透過樹叢縫隙才能看清周男的舉動。其中一名女童表示，周男發現她們在看時動作並未慌張，甚至感覺「動作變慢」，懷疑是故意展露。當女童們拿起手機試圖靠近拍攝存證時，周男便穿好褲子轉身騎車離開。

周男在庭訊時極力否認有猥褻犯意，辯稱自己因年事已高、生理機能退化，當時進入學校是為了找廁所，但因為「實在憋不住」才在路邊解決，絕非有意供人觀看。辯護律師也主張，周男小便的地點與女童距離約27公尺，且中間隔著圍牆與樹叢，並非完全空曠無遮蔽的地點。

法官在審理過程中，特別針對校方提供的「性別友善廁所」進行了解，認為該廁所雖無大門管制，但內部小便斗設有獨立隔間，對於一名年過80歲的老人家而言，可能難以在短時間內判斷該處是否為男廁。此外，法官根據現場測繪圖發現，周男所在位置與女童之間存在視覺遮蔽，若周男真有供人觀覽的意圖，應會選擇更為顯眼的地方，或有其他吸引注意力的積極舉動。

法院判決指出，公然猥褻罪的成立，除了客觀的裸露行為外，主觀上必須具備「供人觀覽」的犯罪特定目的。考量周男事後隨即迴避、並未繼續暴露等行為模式，與一般尋求刺激的猥褻犯有別。基於「罪疑唯輕」原則，法官認為檢方提出的證據無法讓法院達到毫無合理懷疑的有罪確信，因此判決被告無罪。

