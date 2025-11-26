老翁外出就醫離奇失蹤逾2日 警電眼在涵洞找到他





臺中市太平區1位年約70多歲的龔姓老翁日前晚上6時許忽然覺得身體有點不適，遂從中山路三段的住家徒步前往附近醫院就診，結果一出門後就無音訊，心急如焚的家屬翌日到新平派出所報案。

員警花了近2天調閱監視器比對，最後在溪洲橋下涵洞內發現倒臥其中的老翁，全身虛脫的老翁對自己為何受困在內均無印象，經救護人員送醫後所幸無生命危險，成功化解這場驚魂記，但也讓在場人員感到不可思議。

太平分局新平派出所警員日前受理一起老翁外出失蹤案件，據家屬表示老翁患有高血壓、糖尿病等慢性疾病，表示身體有點不舒服，於是就單獨徒步外出欲至附近醫院就診，未料至此就音訊全無，家屬發現不對勁後外出找尋整夜未果，連手機也一直無人接聽。

著急的家屬一大早就至派出所報案，所長獲悉後立即調度警力協尋並指派專人擴大調閱路口監視器，王、胡2位員警從老翁住處沿途調閱監視器耐心比對，卻在祥順路與溪洲路口沿線遇到斷點，2人起初前往附近查訪未果，忽然一個念頭乍現就沿著河堤下搜尋，待至溪洲橋下涵洞中忽然發現有人躺在洞內，經前往查看並比對特徵，發現就是2天前失蹤的龔姓老翁，當時老翁意識模糊、應對恍惚且多處擦挫傷，立即通知救護人員前來並護送就醫。

家屬獲悉後立即趕到醫院非常感謝警方熱心協助，所幸經治療後無生命危險，側面瞭解老翁自稱當晚前往醫院途中一度恍神，印象中依稀記得在看到一道光線進入後就受困在涵洞內，其他的完全沒有印象，也為這樁迷途驚魂記增添一筆神秘感。

太平分局分局長沈能成表示，家中如有高齡或失智之長者，應隨時關心留意生活起居及動向，切勿讓其遠離視線，避免因走失或突發狀況，進而釀成憾事發生。

