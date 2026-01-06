老翁外出訪友未料驚魂近20小時 太平警獲報深夜尋獲

老翁訪友未料驚魂 太平警獲報深夜尋獲。林重鎣





臺中市太平區1名年約80歲的林姓老翁於4日騎機車外出訪友，起初家屬不以為意，直到傍晚仍未見老翁返家擔心途中發生意外，因老翁患有輕微失智現象，加上聯繫老翁之友人未果，遂著急地至新平派出所向警方求助，員警受理後耐心調閱數小時監視器畫面並比對行車軌跡，最後於翌(5)日凌晨4點多在東區十甲東路附近找到老翁，當時老翁神情相當緊張且體力虛弱，經載返派出所安置並通知家屬領回，有驚無險化解這場驚魂記。

臺中市政府警察局太平分局新平派出所警員鄭永欣、史家瑞4日晚間7點多受理民眾報案，稱「高齡80多歲的丈夫早上外出到現在都無音訊，深怕發生危險，請警方協助找尋」。經瞭解林姓老翁一早告知妻子要外出訪友，就獨自騎車前往，未料至傍晚時分仍未見丈夫返家，續聯繫丈夫的朋友結果得知今日未前往住處，當下一股腦兒的擔心油然而生，遂向警方請求協助。員警受理後耐心安撫婦人情緒並積極調閱路口監視器，經調閱數十支監視器畫面過濾比對，果然皇天不負苦心人，終於在東區發現老翁的身影，最後在東區十甲東路附近找到老翁，低溫的天候讓老翁瑟瑟發抖，員警擔心衍生其他意外貼心將老翁載返派出所安置並提供熱食助其恢復體力。

老翁之妻得知警方尋獲丈夫隨即趕赴派出所，當看到丈夫安然無恙時始放下心中大石，否則在這寒冷的深夜，後果恐不堪設想，過程中亦向員警表達感謝之意，並表示「丈夫最近開始有些失智現象，第一次發生此情形，爾後將多注意其動態」。

太平分局長沈能成表示，如家中有高齡或失智之長輩，應多予關懷及注意生活起居等，儘量陪同出入並可向社會局申請安心手鍊，或為其配帶能辨識身分的手環或項鍊，避免發生憾事。

