老翁多次想買咖啡遭拒！心理師還原真相：店員溝通令人佩服

[Newtalk新聞] 一名年輕店員面對堅持購買咖啡的長輩，以今日售罄為由溫柔婉拒，並承諾明日必定親手沖泡。諮商心理師胡展誥目擊全程，發現店員是為了長輩健康著想，他表示很佩服該店員說話很溫柔，大讚其溝通方式「沒有負面的標籤。」





胡展誥表示，日前在超商買茶葉蛋時，遇見一位爺爺堅持要買咖啡，但年輕店員多次拒絕販售。在幾番溝通後，店員便說今天的咖啡已經賣完了，並提醒爺爺把錢收好，承諾「明天來一定會泡咖啡給他喝」。爺爺聽聞後無可奈何，才終於願意離開。

胡展誥說明，觀察雙方互動，推測這並非首次發生，心裡不禁疑惑「是不是爺爺有些狀況呢？」一旁店員也顯露困惑。隨後該名年輕店員解釋，原來爺爺有時會忘記自己喝了幾杯，若一天當中重複來買，便決意不要一直賣給他，以維護長輩健康。





胡展誥指出，這名店員的處理方式令人動容。針對此事件，胡展誥進一步強調，店員在過程中「沒有過多的臆測，也沒有負面的標籤」，展現了難能可貴的同理心，並直言「好佩服一個人能夠把話講得如此溫柔」。

