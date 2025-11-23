老翁家中跌倒無力起身 暖警即刻救援幸無大礙

圖說：基隆市第一分局忠二路派出所警員林淨蓮、實務訓練員警黃新宜。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第一分局忠二路派出所於114年11月22日上午接獲報案，稱一名老翁於家中跌倒而無力起身，警員林淨蓮、實務訓練員警黃新宜獲報後立即趕至現場。

警方到場見該老翁因雙腿無力跌倒於家中，其妻子年邁而無法獨自將其扶起，遂報警求助，兩員見狀合力將老翁扶起至椅子上，隨後關心老翁身體有無不適之處，老翁向警方表示身體無大礙也不需就醫，頻頻感謝警方的協助。

警方呼籲，民眾家中之年長者健康狀態需時刻注意，更需要社會大眾發揮愛心加以關懷，若民眾在轄內發現有弱勢需要幫助者，可聯繫警方、區公所、社福單位等相關單位處理。