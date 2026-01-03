老翁寒流騎車失聯 中壢警迅速協尋

中壢警方日前協助民眾找到一位失智老翁離家，寒冬細雨易生意外，警方盼家人多注意。（照片中壢警局提供）

記者丘安／中壢報導

寒流一波波來襲，中壢警方呼籲注意家中老人外出 並建議老人要配戴防走失手環等隨身物，以利即時協助，避免憾事發生。警分局三日並指出日前就有位謝姓老翁一人騎著機車外出未返，警方協助二十分鐘後找到，讓老翁平安返家。

中壢警方三日發布新聞指出，日前有位住在中壢區青埔民溪三街現年八十九歲的謝姓老翁，天候不佳卻騎著機車外出，家人發現老翁獨自外出怕生意外，趕緊向警方請求協尋，警方隨即調閱監視器畫面並派員循著老翁行車軌跡進行找人，二十分鐘後在在中壢區的大智路與大安街口找到全身淋濕老翁。

警方說據老翁的媳婦說，她公公患有失智症的公公謝姓伯伯，平時幾乎不會自行外出，當天突然騎車離家，聽到摩托車發動的聲音，家人想攔下，但已經來不及，家人相當驚慌，才趕快請求警方協助，非常感謝警方即時伸出援手，讓公公平安返家。

中壢警分局長林鼎泰表示，近日連續寒流來襲，要特別注意老人的健康並呼籲家中若有失智或高齡長者，建議配戴防走失手環、定位裝置，或向警方申請指紋建檔，以利緊急時即時協助，避免憾事發生。