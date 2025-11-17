老翁忘記機車停哪裡 鷹眼警「下班不打烊」火速找回愛車

當鑰匙插入、引擎順利發動的那一刻，老翁露出笑容，除了感謝警員並開心直呼：警察比導航還厲害。（圖/市警二分局文正派出所提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「警察先生，我的機車不見了啦！」臺中市一名76歲莊姓老翁於14日22時20分許，神情慌張地走進臺中市政府警察局文正派出所，表示自己中午12時將機車停在中正郵局附近後，就去找朋友聊天，沒想到晚上結束聚會回來，依自己的記憶找到停放機車地點，機車卻不翼而飛，只好求助警方。

文正派出所警員蔡宜軒立即受理報案，親切安撫老翁情緒，確認未遺留鑰匙在車上後，研判應是忘記停車位置，隨即展開沿線搜尋，適巧同所警員簡子桓在準備下班之際聽聞此狀況後，即使已下班準備返家，仍秉持「為民服務不分時段」的精神，主動在回家路上幫忙留意周邊車輛，果然眼尖如鷹的他，在中正郵局對面空地發現一輛外觀相符的機車，立刻通報派出所，並帶著老翁前往現場確認。

廣告 廣告

當鑰匙插入、引擎順利發動的那一刻，老翁終於露出笑容，開心直呼：「真的太感謝你們了！警察比導航還厲害！」對於員警方積極又暖心的協助，老翁不斷鞠躬致謝。

第二分局分局長鍾承志表示，簡員即使下班仍主動協助尋車，展現警方「隨時為民」的服務熱忱與責任感，令人敬佩。同時呼籲民眾，停放車輛後可用手機拍照記錄周邊地標，避免再度「迷車」。