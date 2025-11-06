老翁性侵居服員！喊「只要付錢就好」下場曝光

高雄市一處民宅於2023年1月間發生一起駭人聽聞的性侵事件。（示意圖／翻攝自Pexels）





高雄市一處民宅於2023年1月間發生一起駭人聽聞的性侵事件。一名87歲老翁阿偉（化名）因妻子失能而申請居家喘息服務，沒想到他在看見居服員小美（化名）後，卻起了歹念，對她進行指侵行為。在過程中還聲稱只要「付費解鎖」，就能發生性關係。在過程中還聲稱只要「付費解鎖」，就能發生性關係。法官判阿偉2年徒刑，還須賠償15萬元給小美。

根據判決書，小美是長照機構指派的居服員，主要的工作內容是到阿偉的家中替他的妻子進行洗澡、餵食等照顧服務。怎料卻在小美工作到一半時，阿偉卻以交付物品為由，引誘她到自己的房間。等到小美進到房間後，阿偉便從後方環抱，並使用手指對她進行性侵行為。

在過程中，阿偉聲稱「只要付錢就可以發生性行為」，小美對他苦苦哀求，表示自己「已有男友、即將要結婚」，阿偉才停止一切性行為，因當下離服務時間結束還有3小時，小美仍堅守崗位，替阿偉妻子進行完全部的居家服務後，才離開現場。

由於阿偉的所作所為，使小美飽受極大的心理壓力，使她在很長一段時間內，都十分抗拒與任何人有過度的親密接觸。後經男友詢問下，小美才鼓起勇氣，揭露一切事發經過，並趕緊報案處理。

在法院審理時，阿偉不承認自己有性侵行為，僅聲稱在洗澡過程中，有觸摸小美的胸部，對在房間內發生的一切堅決否認。由於證據確鑿，法官依強制性交罪為由，判處阿偉2年有期徒刑，在民事部分，則判處須賠償15萬元給小美，全案可上訴。

