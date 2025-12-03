老翁振臂呼救 火噬家園天人永隔

香港政府宣布，宏福苑的居民，可以在今明兩天，早上9點到晚上9點之間，一次性返回住所，取回個人物品，官方會派員支援，但是限制兩人同時上樓，最多停留1個半小時。因為火災後結構體不穩固，有安全疑慮。而不少家庭也還在等失蹤家人的消息，其中一戶是火災當天，71歲的黃姓住戶，舉起雙臂，呼喊被困的妻子，眼看火海吞掉自己的家，照片曝光，全世界震驚也痛心。

黃姓住戶的兒子黃先生：「最右手邊的。」

黃先生指著兒時的家，也是爸媽在宏福苑12.6坪的房子，他的爸爸，在11月26號，被全世界迅速認識。因為路透社拍下，71歲黃姓住戶，在火場外，哭喊妻子還受困在其中一棟建築，總共3張照片，全世界都看到了，心也跟著碎了。黃姓住戶的兒子黃先生：「當然在第一天，爸爸無法接受所發生的一切，事實上 當時他感受到的，不只是眼見失去家園，那其實是小事，更重要的是他失去家人，我們失去了一名親人，爸爸心裡明白這一點，因為他親眼目睹了家園的慘狀。」

當天到了晚間，路透社又拍到，黃姓住戶坐在藍色塑膠椅上，與警方交談，還是激動落淚。黃姓住戶的兒子黃先生：「當然每次我們談到媽媽 他都會哭 ，哭得很厲害，但這需要時間。」

黃先生說他身為家中唯一的兒子，必須要堅強，因為每天要查看在建築物中發現的遺體，是不是媽媽。黃姓住戶的兒子黃先生：「通常我和爸媽吃晚餐 聊天，我和媽媽說最多話，爸爸可能只會說一兩句話，我需要重新開始(學習)和爸爸對話。」

黃先生和媽媽最有話聊，媽媽不在了，他努力適應要單獨跟傷心的爸爸說話，一家人正開始漫長的療癒之路。

