老翁掛窗邊吼叫、丟雜物！吵鬧3小時嚇壞鄰居

桃園一名老翁昨（30）日下午3點多突然情緒激動，大吼大叫，整個人掛在住家二樓陽台，還亂丟窗框、茶壺等雜物到樓下。（圖／東森新聞）





桃園一名老翁昨（30）日下午3點多突然情緒激動，大吼大叫，整個人掛在住家二樓陽台，還亂丟窗框、茶壺等雜物到樓下，更差點跌到一樓，嚇得鄰居不敢靠近，趕緊報警。鄰居表示，老翁住在這裡20多年，平時沉默寡言，不知為何突然變得如此失控。老翁的家人則在晚間7點多抵達現場，陪同老翁就醫。

穿著保全公司制服的老翁，全身掛在住家二樓窗框邊，對著附近鄰居大吼大叫，還差點跌到一樓。

老翁對員警喊道：「蛤…注意一點。」他不只胡言亂語、無人聽得懂，還不斷從樓上亂丟茶壺、窗框等雜物到一樓，擔心砸到鄰居造成危險，警方隨即聯絡家人來處理。

老翁家人：「你們不要有什麼動作，讓他緩和下來好嗎？我們會跟他講好不好。」

老翁好不容易冷靜一點，願意跟家人說些話，警方趁機衝上樓，把他帶下來送醫，但情緒依舊很激動。老翁：「我是正常的人啦，我不騙你，我是正常啦。」

這起事故發生在當日下午3點多，63歲老翁從二樓陽台開始亂丟雜物到馬路上，影響人車通行，附近鄰居受不了急著報警。

員警先在巷弄進行管制，直到下午4點半連繫上家人，家人表示會自行處理；直到晚間7時30分左右，家人才陪同老翁就醫。這三小時內，他持續吼叫，脫序行為把鄰居都嚇壞。

附近鄰居表示：「他就一直丟東西，把玻璃都丟下來，玻璃門窗都丟下來，就是這樣一直鬧，警察也輪班在那邊守著，因為他腳跨出來，要準備跳下來。」

鄰居表示，老翁住在這裡20多年，平常在當夜班保全，人很老實沉默寡言，近日卻像變了個人，情緒突然轉變，話變得較多。老翁目前已送醫，為何突然大聲吵鬧，是否有苦難言，只能待他冷靜後再釐清。

