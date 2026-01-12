老翁暈倒街頭 消防小隊長CPR救命

基隆公車循環站十一日上午十時左右發生一起驚險的街頭救援事件。一位年約百歲長者在公車站待車時突然倒地，當場失去意識及生命徵象，呈現到院前心肺功能停止（OCHA）狀態。在危急時刻，休假的消防局小隊長李岳錡夫婦剛好在現場附近，立即上前評估狀況並展開搶救行動。

李岳錡在確認患者無呼吸、無脈搏後，隨即施行心肺復甦術（CPR），約經過1至2個按壓循環後，患者逐漸恢復自主心跳與呼吸，救護車抵達後由救護人員接手處置並緊急送往部立基隆醫院急救，目前患者已恢復意識，生命徵象穩定。

消防局提醒，CPR操作應掌握「用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷」四原則，按壓深度約5至6公分、速率每分鐘100至120次。確保每次按壓後完全回彈，儘量避免操作中斷；在救護人員到達前，現場民眾立即實施CPR，是決定生死的關鍵因素。

消防局長游家懿表示，冬季氣溫偏低，心血管疾病發作風險增加，如民眾可以及早辨識（OHCA）徵象並勇敢實施CPR，甚至配合AED使用，即可大幅提升存活率。