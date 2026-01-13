老翁獨坐輪椅迷途街頭 萬華警熱心助返家

圖說：臺北市萬華分局華江派出所警員張秀如。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局華江派出所日前接獲報案，稱環河南路二段上有一名老翁於該地停留許久，且神情空洞疑似迷路，需要警方前往了解。

警員張秀如獲報後立即前往現場，只見一老翁獨自一人坐在輪椅上，臉上神情顯露無助與不安。張員見狀上前邊安撫老翁情緒邊詢問其居住處所及聯繫電話，惟老翁均無法回答，且身上未攜帶證件。所幸一路過民眾認得老翁並知道其住處方向，張員乃推著老翁依民眾指引方向沿路詢問，終順利尋得老翁鄰居並得知其姓張，後續平安護送張男返家。

萬華分局呼籲，若家中有失智或年長者，應隨時注意長輩之動向，切莫讓其自一人外出。建議也可向市政府社會局申請「預防走失愛心手鍊」，亦可陪同前往各地方警察分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，如遇狀況可隨時就近向派出所尋求協助，以利警方或熱心民眾在第一時間聯繫家屬。