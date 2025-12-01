老翁獨自外出失聯 三多警鍥而不捨尋獲助返家

【記者 宋祥霖／高雄 報導】 苓雅分局三多路派出所警員黃仁信、黃信豪於日前晚間擔服勤務時，接獲民眾報案，陳姓老翁（81歲）白天獨自出門散心，家屬原以為一下便會返家，未料時間已久仍不見人影，孫子驚覺事態不對，趕緊前往派出所報案請求協助。

警方受理後，迅速調閱監視器，分析彙整相關資訊，由2位員警與老翁孫子分頭前往轄區內外展開搜尋，包括前鎮、鳳山區的多處公園、超商及老翁平日常出沒地點都不放過，經歷三小時不懈努力，終於在苓雅區武義街與武昌路口發現陳姓老翁，在確認陳翁無身體不適後，立即聯繫其孫子前來，當家屬見到失聯一整天的長輩平安無恙，心中懸著的大石終於放下，感謝警方鍥而不捨、積極協助找回親人。

苓雅分局藉此提醒，遇有親人失聯情況，務必第一時間向警方尋求協助，以爭取寶貴的協尋時間，避免發生危害。（圖：記者宋祥霖翻攝）