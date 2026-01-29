老翁當街砍前妻.女兒 鄰居訝異：出門都牽手

新北市 / 綜合報導

持續帶您來關心這起家暴案件，據了解70歲的老翁，過去是計程車運將，退休後待在家中，生活開銷由女兒負擔，附近鄰居說，他為人老實又客氣，平時跟前妻出門，兩人也都是手牽手，看起來一家人感情和睦，但老翁其實從2016年開始，就有多次家暴紀錄，甚至打斷家人人牙齒，前妻2024年就曾聲請保護令，但因家屬認為不會造成生命危險，仍與老翁同住一屋簷下，沒想到引發悲劇。

林姓老翁VS.警方說：「我我我...(安靜一點)，我...(你先不要講話)。」老翁情緒激動，被趕來的員警大聲呵斥，林姓老翁VS.警方說：「(先搜身，身上先搜身看有沒有武器)，沒有沒有，我沒有武器，(看一下喔)。」在員警安撫下，老翁情緒慢慢平復，但警方仔細搜身不敢大意，因為這名老翁，居然持武器攻擊前妻和兩個女兒，造成三人受傷送醫。

林姓老翁VS.記者說：「我不會後悔，(為什麼)，我被人害得這麼淒慘，我不會後悔，不是我要做的。」被移送法辦，林姓老翁大喊自己不後悔，還說自己是遭人陷害，附近鄰居透露林姓老翁以前是計程車運將，為人老實，沒聽說過他與家人有衝突。

新北市蘆洲區延平里長張明德說：「(老翁)開小黃，以前開小黃，為人很客氣，他們出門的時候，有時候聽說都手牽手，也都滿好的。」附近鄰居說：「他都會叫他老婆去幫他買東西而已，和睦的啦，(以前)有聽說他要開瓦斯，但是沒有拿出來。」但警方調查發現，林姓老翁是家暴累犯，早在2016年就曾通報，2019年，2024年，也都有家暴紀錄，還曾打斷家人牙齒，葉姓前妻2024年曾聲請保護令，但雙方仍然同住，這回發生嚴重家暴，警方也協助通同住的兩個女兒，申請緊急保護令。

非本案律師李育昇說：「保護令的核心在於「阻絕接觸」，是法律設下的一道安全防線，法律能提供強制力，但仍需當事人嚴格執行界線，才能真正遏止悲劇重演。」家屬雖然曾申請保護令，但因為認為沒有生命危險，仍與老翁同住一屋檐下，這回爆發激烈爭吵，甚至遭砍殺見血，恐怕得徹底阻絕接觸才能避免悲劇再度發生。

