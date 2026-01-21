老翁砍房東297刀遭判19年！坐輪椅苦求：我活不到90歲

社會中心／周孟漢報導



台北萬華去年發生一起兇殺命案！一名69歲陳姓老翁，欠二房東債務，因為不滿被催債，竟持刀砍了房東297刀，被依殺人罪起訴，到案被羈押至今，國民法官審酌後，認為他犯罪手法兇殘，並沒有真心悔悟，判處他19年徒刑，事後檢察官和陳姓老翁皆上訴二審，老翁在昨（20）日的法庭上，坐著輪椅現身，坦言自己「智能不足」，活不到90歲，希望法官能給他一個機會。

狂砍恩人近300刀！陳姓老翁行凶後逃至新竹投案





回顧這起驚人血案，當時78歲的顏姓二房東，將雅房租給69歲的陳姓老翁，老翁雖有月領3萬多的低收入戶補助，但卻沉迷賭博，常把錢輸光，不但繳不出房租，還欠房東錢，借錢去賭博。不料去年6月，老翁竟然因為不爽被討錢，狠心持刀砍了二房東多達297刀，變裝搭火車逃到新竹，再打電話報警投案。

老翁「狂砍房東297刀」嫌判19年太重！出庭「坐輪椅求輕判」：我活不到90歲

陳姓老翁狠殺二房東，狂砍近300刀。（圖／民視新聞網）

事後陳姓老翁被依照殺人罪起訴，到案後被羈押至今，國民法官審酌，雙方除了借貸債務外，沒有重大恩怨，卻有如此殺人犯意，而且手段極為凶殘，並且說詞反覆、漏洞百出，沒辦法認定他有真心悔悟，一審判處他19年有期徒刑。

老翁「狂砍房東297刀」嫌判19年太重！出庭「坐輪椅求輕判」：我活不到90歲

陳姓老翁不滿遭催房租，竟痛下殺手。（圖／民視新聞網）





檢方怒斥假意自首！請求法庭處死或無期徒刑





判決出爐後，根據《聯合新聞網》報導，由於陳姓老翁覺得量刑過重、檢察官認為量刑過輕，雙方皆提起上訴。檢察官指出，陳姓老翁行兇後還跑去賭博，可見並非真誠悔悟，而是因迫於當下情勢才無奈自首，不應享有減刑寬貸；此外，死者生前多次借款並提供住處供其遮風避雨，卻慘遭恩將仇報，且手段凶殘至極，強烈請求處死刑或無期徒刑。

老翁「狂砍房東297刀」嫌判19年太重！出庭「坐輪椅求輕判」：我活不到90歲

陳姓老翁覺得一審量刑過重、檢察官認為量刑過輕，雙方皆提起上訴。（圖／民視新聞網）





針對本案焦點，台灣高等法院20日行準備程序，法官於庭上整理出三大爭點，首先須釐清「死者出借給陳姓老翁的金錢是否收取重利或超出民法法律上限的利息？」；其次，「死者是否有強行扣留老翁的存摺、提款卡？」；最後，「陳嫌未來是否具備復歸社會的可能性？」。





老翁坐輪椅現身求輕判！感嘆：活不到90歲





面對這場關乎生死的判決，陳姓老翁律師主張，在社會團體的協助下，老翁具備極高的復歸社會可能，這項因素應納入量刑裁量；至於陳姓老翁本人，則在昨（20）日的法庭上，坐著輪椅現身，稱「我智能不足」，並坦言自己年事已高「活不到90歲」，且若要報假釋，必須要有戶籍才型，希望法官能給他一個改過自新的機會。

老翁「狂砍房東297刀」嫌判19年太重！出庭「坐輪椅求輕判」：我活不到90歲

老翁坦言年事已高「活不到90歲」，希望法官能給他一個改過自新的機會。（圖／民視新聞網）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：老翁「狂砍房東297刀」嫌判19年太重！出庭「坐輪椅求輕判」：我活不到90歲

