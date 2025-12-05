老翁膝關節疼痛腫脹難行 竟是結核菌惹的禍
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】74歲賴先生長期左膝腫痛、幾乎無法行走，服用止痛藥、抽關節積水、熱敷復健數月卻越來越嚴重，以為是退化性關節炎，直到膝蓋已腫脹無法彎曲，求助台中慈濟醫院關節中心主任周立展。經抽取關節液發現白血球數值雖偏高，但並非典型細菌感染，遂安排住院並多科會診，進一步進行Ｘ光與磁振造影檢查，顯示膝蓋內已有大量積液並化膿。
周立展主任為避免賴先生感染惡化，緊急施行微創關節鏡清創手術，查出賴先生是「肺外結核感染」引起的骨結核病變。賴先生住院期間接受抗結核藥物治療，一周後膝蓋腫脹消退，可正常彎曲行走；出院後仍須持續服藥至少九個月，並定期門診追蹤，確保結核菌完全清除。
結核菌侵犯膝關節或脊椎 比例不到一成
周立展主任指出，結核菌感染膝關節案例較為少見，因結核菌多半侵犯肺部，侵犯膝關節或脊椎的比例不到一成。賴先生沒有慢性咳嗽、胸悶、發燒等典型的肺結核相關症狀，初期難以診斷。將其檢體送病理化驗後竟發現結核分枝桿菌，顯示並非單純膝蓋退化。隨後會診感染科與胸腔科醫師共同診斷，在賴先生痰液培養出結核菌，證實為肺結核合併肺外感染。
延誤治療會侵犯骨頭 嚴重需換關節
結核菌最初在肺部引起感染，再經由血液或淋巴傳播，最後侵犯膝關節。除了膝關節，脊椎或其他關節如肩、腕關節也都可能被結核菌侵犯。若賴先生延誤治療，結核菌會逐漸侵蝕關節骨頭，最嚴重就可能必須置換人工膝關節。
關節若長期疼痛無法治癒 應提高警覺儘速就醫
周立展主任提醒，膝蓋、背或其他關節若長期腫痛、久治不癒，應及早就醫找出根本原因；若合併出現久咳不癒或背痛等症狀，更要提高警覺。結核菌感染若未及時治療，恐造成骨關節損壞甚至永久功能喪失。
