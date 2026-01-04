老翁自宅跌倒不起夫妻急喊救命 休假警路過救援

地方中心／趙永博 花蓮報導

日前在花蓮玉里有名休假員警，騎車找朋友，聽到有人喊救命，進到民宅發現，有一名老先生倒在地上，一旁的妻子也扶不起來，兩人急得不得了，還好喊叫聲，被員警聽到，員警趕忙上前，避免憾事發生。

民宅內，一名老翁跌倒躺在地上，不斷大聲求救，只見身上還壓著厚重棉被，雖然一旁放著助行器，但還是無法靠自己起身。一名休假經過員警，聽到聲音，察覺不對勁，上前幫忙。身邊的78歲的妻子，看著在地上不斷哀嚎的丈夫，想幫卻無能為力，只能坐在一旁等待旁人救援。

老翁自宅跌倒不起夫妻急喊救命！ 「休假警」路過救援

老翁在家跌倒，無人幫人（圖／民視新聞）

事情發生在去年底，花蓮玉里鎮，91歲潘姓老翁與妻子兩人獨自生活，由於年老行動不便，加上失禁，意外跌到，子女都在外地工作，沒人照顧，就怕天氣寒冷，老翁躺在地上失溫，一旁的妻子只能拚命喊救命。

事後員警擔心再發生意外，留下連絡電話給老翁妻子（圖／民視新聞）

所幸員警及時到場，老翁沒有大礙。熱心員警對當地居民有如自家長輩，不僅解救老翁，也讓老翁在寒冷的天氣，感到一絲溫暖。









