老翁自行車「鬼切」橫越馬路 機車「凍袂條」攔腰撞2人雙亡

老翁騎自行車橫越馬路遭撞，與機車騎士2人雙雙不治身亡。翻攝畫面

新北市新店區昨（15日）下午發生嚴重車禍，造成2人死亡。22歲徐姓機車騎士直行時，遇到86歲劉姓老翁騎乘自行車由路邊騎出橫越馬路，徐男閃避不及直接撞上，徐男當場昏迷，送醫搶救後於晚間6點多宣告不治，劉翁頭部亦有受傷，送醫急救後，進入加護病房觀察，但在晚間8點病況急轉直下，也不治死亡，雙方均為酒駕，相關肇責仍待釐清。

男機車倒地後往前滑行約5公尺。翻攝畫面

昨日下午3點04分，徐男騎乘機車行駛於新店民族路，朝中正路方向直行，經過案發地點時，劉姓老翁騎乘腳踏車由路邊騎出並橫越馬路，徐男閃避不及直接撞上，連人帶車倒地並往前滑行5公尺，當場陷入昏迷，而劉翁頭部也受傷，2人均被送往醫院急救。

廣告 廣告

徐男到院搶救後，於晚間6點多宣告不治死亡，而劉翁到院後一度恢復意識，送入加護病房觀察，不過到晚間8點多，傷勢卻直轉直下，最後也不治死亡。警方替2人實施酒測，均無酒精反應，而現場監視器無法直接拍到當時的燈號狀況，因此相關肇事原因及責任歸屬，仍待警方進一步調查釐清。



回到原文

更多鏡報報導

新北檳榔攤驚爆恐怖虐兒 家暴母掃把痛打、單手抓臂重摔女童！畫面曝光

中國暈船仔自認「有機會」 飛越北半球衝市府堵美女公務員辯稱「西方很開放」

魚目混珠夾帶買賣同意書賤賣里民房產 前6連霸里長楷模遭羈押禁見