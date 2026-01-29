老翁與前妻爆口角 持鋸子榔頭追打母女3傷

員警到場後，立即將男子壓制上銬。（圖／東森新聞）





新北一名70歲老先生疑似和前妻爆發口角，帶著鋸子、榔頭跟瑞士刀到前妻住處追打攻擊，造成前妻和兩位女兒受傷，被警方壓制上銬，移送到新北地檢署偵辦。

想講話被員警制止，因為老翁動手打人。員警vs.老翁：「先搜身，身上先搜身，（沒沒沒，沒有武器），來，看一下哦，（我沒有武器）。」

員警對男子仔細搜身，不敢大意。案發在新北市蘆洲，28號晚間11點多，70歲的老翁帶著榔頭、瑞士刀等武器到前妻住處，追打前妻和兩位女兒，造成三人受傷。警方獲報趕緊到場，阻止他繼續動手。

蘆洲分局延平所所長忻厚成：「經快打警力到場後，立即壓制犯嫌，並協助傷者送醫。」

根據了解，老翁疑似先前就跟前妻發生口角。員警到場後，立即將男子壓制上銬，並將母女三人送醫治療，全案訊後，男子將移送地檢偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

