老翁街頭倒地命危 卓蘭高中劉育展主動協助救回

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立卓蘭高中普通科文創三年級學生劉育展，於放學返家途中，遇一名老翁街頭發病倒地心肺功能停止(OHCA)，消防救護人員在場處置，擁有初級救護技術員(EMT-1)證書的他，主動上前協助與救護人員共同實施心肺復甦術(CPR)及操作自動體外心臟去顫器(AED)，爭取寶貴救援時間。老翁經送醫後恢復呼吸及心跳，挽回一命。

劉育展熱心助人之義舉，發生於今年11月21日晚間6點許，當時他於放學返家途中，見街頭有消防救護車，救護人員正忙著為倒地不起、心肺功能停止的老翁急救，他立刻上前，告知救護人員擁有初級救護技術員(EMT-1)證書，加入救護行列，與救護人員共同實施心肺復甦術(CPR)及操作自動體外心臟去顫器(AED)。

劉育展的主動協助，為老翁爭取寶貴救援時間，老翁後經救護車送往醫院救治，並於到院後成功恢復呼吸及心跳，挽回一命。國立卓蘭高中今(31)日於學校粉絲專頁揭露此事，公開表揚劉育展。

卓蘭高中表示，劉育展平時積極精進救護專業，已考取初級救護技術員(EMT-1)證書，並利用課餘及假日時間至卓蘭救護協會擔任救護志工，具備扎實救護知能。此次事件中，劉育展臨危不亂、學以致用，充分展現卓蘭高中學生良好品格、專業素養及關懷社會之精神，實為學校之光，事蹟殊值表揚。

