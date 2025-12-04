一場暴力事件震驚彰化，一名69歲的資源回收老翁因讓不認識的人留宿家中，遭對方痛毆重傷！事發當晚，老翁與45歲的李姓男子及一名張姓婦人在家中飲酒至凌晨，次日清晨老翁將李男叫醒準備出門時，竟遭誤會「大小聲」的李男毆打。據了解，李男是張姓婦人的同鄉，有傷害竊盜前科，體力更勝老翁數倍。老翁兒子憤怒表示，父親遭如此嚴重傷害實在無辜，「我覺得他是一個犯罪的老手，關越久越好！」

老翁讓陌生人留宿遭毒打 兒怒：他是慣犯單方面屠殺。(圖／TVBS)

一位69歲的彰化資源回收老翁遭遇一場嚴重暴力事件，因讓不認識的人留宿家中而付出慘痛代價。事發當晚，老翁與張姓婦人先在KTV唱歌飲酒後返家，張姓婦人隨後邀來李姓男子一同飲酒至凌晨。次日清晨，當老翁與張姓婦人外出購物回來準備出門時，喚醒李姓男子，卻遭對方痛毆重傷。這名45歲的李姓男子有傷害竊盜等前科，事後供稱是因誤以為老翁對他「大小聲」而動手，導致體力懸殊的老翁完全無法招架。

廣告 廣告

事件發生前一晚，老翁與張姓婦人在KTV唱歌飲酒，約晚間11點左右返回老翁居住的三合院。隨後張姓婦人找來李姓男子，三人在家中繼續飲酒至凌晨3點，酒後直接入睡。李姓男子與張姓婦人都住在社頭，是同鄉關係，但與老翁並不相識，李姓男子是接到張姓婦人電話後，特地從員林趕到埔心一同飲酒。

老翁遭誤會「大小聲」 45歲男暴怒痛毆。(圖／TVBS)

清晨7點多，老翁的太太前來查看，發現陌生的李姓男子睡在房間內，她感到非常驚訝，並責怪老翁竟然讓不認識的人留宿家中，隨後便離開了。老翁的太太和孩子平時住在附近，老翁育有4名子女。

約8點多，老翁與張姓婦人買東西回來後準備出門，將李姓男子叫醒，卻遭到突然襲擊。李姓男子事後表示，他誤以為老翁對他說話語氣不敬。老翁的兒子透過電話表示：「這個犯嫌說我爸爸對他講話可能大聲，他以為是在對他出言不遜，其實是我爸爸在跟另外一個人講話。」

69歲翁讓陌生男留宿 竟遭痛毆重傷。(圖／TVBS)

李姓男子沒有固定工作，平時靠打零工維生，且有傷害竊盜等前科紀錄。老翁的兒子憤怒表示：「我覺得他是一個犯罪的老手，關越久越好，因為他是一個慣犯，是一個累犯，等於單方面被他屠殺。」他承認父親愛喝酒，但認為父親遭受如此嚴重傷害實在無辜。

據了解，事發當晚，兇嫌初次見面就佔用了老翁的房間睡覺，而老翁與張姓婦人則在客廳度過一夜，睡眠品質不佳。案發約9點左右，救護車抵達現場救援受傷的老翁。