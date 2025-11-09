老翁負氣離家跌坐路旁 員警「一把抱起」送他返家

老翁的妻子見丈夫在員警的陪伴下歸來，既驚訝又感激，不斷向警方道謝。圖：讀者提供

桃園市平鎮區一名72歲吳姓老翁，今(9)日一早拄著助行器獨自外出，途中不慎跌坐路旁。由於年事已高、行動不便，老翁一時無法自行起身，只能無助地等待援助。所幸平鎮警分局警員接獲通報後迅速趕抵現場，不僅耐心攙扶老翁起身，更一路護送他平安返家，讓老翁與家人感動不已。

林庭瑋毫不猶豫地彎下身，輕柔且穩重地將老翁抱起，緩緩送入車內。圖：讀者提供

平鎮派出所長章駿城表示，家住延平路三段的老翁，年初一場交通事故後，留下了失智與行動不便的後遺症，自此鬱結難舒，今日一早與家人發生爭吵，於是拄著助行器負氣離家，卻因身體不適倒臥路旁，民眾見狀趕緊報警求助。

警員林庭瑋及陳炳勲接獲報案趕抵現場，初步檢視發現老翁並無明顯外傷，但因行動不便、體力衰弱，難以自行起身。在確認老翁意識清楚，且表達無需就醫後，兩人隨即透過警用系統查證其身分，並決定以巡邏車護送他返家。

為了安全協助老翁上車，林庭瑋毫不猶豫地彎下身，輕柔且穩重地將老翁抱起，緩緩送入車內，途中員警也不時安撫他的情緒，老翁的妻子見丈夫在員警的陪伴下歸來，既驚訝又感激，不斷向警方道謝，並表示幸虧熱心民眾及警方細心的協助，才能讓老伴平安返家。

