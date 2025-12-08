老翁買便當途中眼前一黑跌倒 警協助就醫





臺中市太平區1名年約70多歲張姓老翁7日假日中午獨自外出買便當，疑因身體不適眼前一陣黑遂跌倒在路旁，員警巡邏經過時在熱心民眾指引下到場，隨即將老翁移置陰涼處，經初步檢查老翁頭部後方及手腳均有擦挫傷，隨即通知救護車欲送至附近醫院就醫，老翁之妻甫獲通知後也立即到場關心，最後經院方檢查後並無大礙，家屬非常感謝警方熱心為民服務。

太平分局新平派出所警員鄭永欣、洪匡締，7日上午11點多巡邏經過宜昌路附近，忽然有2、3位民眾在路旁揮手示意，員警見狀立即前往查看，經瞭解張姓老翁平日患有高血壓、糖尿病等慢性疾病，接近中午欲外出買便當與妻子一同用膳，疑似該時段天氣過熱以致身體忽然不適。

廣告 廣告

據老翁表示，才剛從住家走出巷弄時不知什麼原因突然腿軟加上眼前一黑就摔跌至路旁，員警先將老翁攙扶至路旁陰涼處並發現老翁頭部後方及手腳均有擦挫傷，隨即通知救護人員到場檢查包紮。老翁之妻聞訊到場亦非常擔心丈夫狀況，好在送醫檢查後並無大礙，家屬非常感謝警消人員及熱心民眾幫忙並表達滿滿的謝意。

太平分局長沈能成表示，近日天氣溫差大，民眾應隨時留意身體狀況，尤其有慢性疾病的民眾更要注意，並隨身攜帶證件或緊急聯絡方式，便於緊急情況時能及時獲得協助。民眾若發現周遭有需要幫助的人，請立即撥打110或119避免發生憾事。

更多新聞推薦

● 台南火車站前廣場改造年底動工 預計116年底完工