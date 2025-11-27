老翁買菜代步車沒電又找不到家 大園分局警暖心協助平安回家

88歲老翁電動車沒電又迷路 大園分局觀音所員警細心查找住址助返家。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市觀音區一名 88 歲施姓老翁，昨（26）日下午騎乘電動代步車外出買菜，因剛搬來與兒子同住不久，不熟悉當地環境，買完菜後便迷失方向，無法找到回家的路。更無奈的是，代步車在徘徊過程中電量也逐漸耗盡，讓他不知如何是好，只能獨自焦急地在路旁徘徊。所幸，他最終鼓起勇氣步行至觀音分駐所向警方求助，影片般的緊張時刻就在此落幕。

大園分局表示，當天下午 16 時許，施姓老翁緩緩走進觀音分駐所，語氣裡帶著些許無助，向員警說明自己迷路，也因代步車快沒電，已無法再行駛。警方先詢問老翁個人資料，他雖表示住在文化路 18 號，但員警查詢後發現並無該地址。考量老翁年紀較長、記憶可能混淆，警方改以其兒子姓名查詢戶役政系統，順利找到真正的住址位於文化路坑尾段 339 巷內。為求確認，員警立即前往該址查看，成功聯繫到老翁的兒子。

廣告 廣告

當老翁兒子抵達派出所見到父親平安無事，整個人明顯鬆了口氣。他表示，父親外出多時始終沒有消息，他其實已經十分擔憂，正準備外出尋找，幸好警方及時協助，讓一家人能順利團聚。他也向警方表達由衷感謝，認為警方的細心、耐心與積極處理，真正幫了一個大忙。

大園分局也提醒家中如有年長者，若剛搬遷或對環境不熟悉，家屬可協助配戴聯絡方式或定位設備，避免走失情況發生。同時也呼籲民眾，如發現迷途長者，可立即協助聯絡警方，共同守護社區安全。