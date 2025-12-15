老翁路倒送醫…一查驚呆：已死18年！證實「他死而復生」家人反應超心寒

記者陳弘逸／桃園報導

桃園男子40多年前失蹤，家屬於2007年向法院聲請死亡宣告獲准，今年被人發現路倒，證實人仍存活，但家人卻不願協助照護及認領。（示意圖／PIXABAY）

桃園市李姓男子多年前失蹤，2007年因家人尋覓未果，向法院聲請死亡宣告獲准；未料，時隔18年後，一名老翁路倒在台北市南港區路被發現送醫；警方確認身分後，發現竟然是已被法院「判死」的李男，聯繫家屬兄弟姊妹又拒絕出面處理身分及安置議題，後續由台北市政府社會局協助支付機構安置費用，恢復健保、申領社會津貼等權利，並向法院撤銷死亡宣告，可抗告。

民事裁定書指出，李男在桃園市住處失蹤，此後與家人斷絕聯繫，親人尋覓未果，無奈於2007年11月23日向法院聲請死亡宣告，經審理，認定人已於1986年10月25日下午12時死亡。

直到今年3月7日有老翁在台北市南港區路倒案件，路人向救護單位求助，將人送醫後，當下意識不清、臥床而身分不明，交由警方透過臉部、指紋比對鑑識後，竟發現是早在18年前，就遭「宣告死亡」的李男。

因李男失蹤多年，如今年事已經高有照護需求，由警方聯繫他家屬，但兄弟姊妹都拒絕出面處理身分及安置議題，後續確認人還生存後，由台北市社會局協助支付機構安置費用，恢復健保、申領社會津貼等權利

此外，市府社會局同時向法院聲請撤銷死亡宣告，法官綜合相關證據，確認李男依舊存活，審理後，裁定撤銷死亡宣告，可抗告。

