老翁迷路體力不支倒地 水上警即時救援護送返家

水上分局員警接獲報案後趕赴現場，發現老翁迷途體力不支跌坐路旁，立即上前關懷協助，並聯繫救護人員到場處置。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣警察局水上分局日前接獲民眾報案，指稱水上鄉水頭村有一名老翁疑似迷途體力不支跌坐路旁急需協助，警方獲報後立即派員趕赴現場處理，並通報救護人員到場，協助老翁檢傷，並於確認安全無虞後護送其平安返家，警方即時的暖心作為獲得家屬由衷感謝。

水上派出所警員謝亞秦、黃珮婷到場時，發現該名老翁跌坐在地，身上有多處擦傷，精神狀況不穩，隨即通報救護車到場協助，並安撫老翁情緒。經了解，陳姓老翁（約64歲）向警方表示，當日上午外出用餐返家途中，突然迷失方向，無法辨識回家的路線，因體力不支而跌坐路旁。

救護人員到場後，先行為老翁進行初步傷勢處置，所幸並無生命危險，考量老翁獨自一人恐再發生危險，警方隨後護送其安全返家。家屬向警方表示，老翁患有失智症等慢性疾病，近期症狀加劇、記憶力明顯退化，且時常獨自外出，對警方及時伸出援手深表感謝。

水上分局呼籲，家中若有易走失、失智、身心障礙或需特別照顧的長者，家屬應加強關懷與陪伴，並可在衣物上縫製姓名及聯絡方式，或配戴相關識別物品；一旦發現長者行蹤不明，切勿慌張，應立即向警方報案協尋，警方將全力協助，確保長者平安返家。