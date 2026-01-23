老翁迷途只為幫做這件事 太平警靠它找到家





臺中市東區1名年約80歲的陳姓老翁疑患有失智現象，日前晚間用完餐後趁家人不注意自行徒步外出，結果迷失在離家約3公里的便利超商內一待就是數個小時，太平分局新平派出所員警巡簽時發現老翁獨自坐在餐飲區於是上前關心，當時老翁頻稱「要幫兒子買零食，結果迷路了」，所幸眼尖的員警發現老翁口袋中有智慧型手機，一開啟螢幕隨即顯示一組手機號碼，上面還寫著「兒子」兩字，員警循線撥打電話順利聯繫上渠子，順利化解這場驚魂記。

廣告 廣告

臺中市政府警察局太平分局新平派出所警員戚碩杰、廖文啟，日前凌晨2點多執行巡邏勤務，巡簽至轄內旱溪東路某便利超商時，發現1位老翁單獨坐在餐飲區椅子上，戚、廖2員深怕老翁發生危險，即前往關懷後得知老翁迷路，老翁頻向員警表示不好意思，又稱「外出是要幫兒子買零食…等語」。在對談中發現老翁疑有失智現象，員警耐心安撫其情緒並眼尖的發現老翁褲子口袋內有1支智慧型手機，精或老翁同意查看後發現該手機無設密碼，當一開啟螢幕時即顯示一組手機號碼，上面還標註「兒子」兩字，員警隨即撥打電話並確認對方的確為老翁之子。

老翁之子獲悉後即趕至現場，當看到父親安然無恙時，始放下心中大石並表示「父親前幾年才患有失智症狀，類似這種情形日漸頻繁，常常會想到子女們小時候的事情，就會突然外出走失」，非常感謝警方熱心幫忙，爾後會再多注意自己父親動態。

太平分局分局長李珏民表示，家中如有高齡或失智之長輩，應多予關懷及注意生活起居等，儘量陪同出入並可向社會局申請安心手鍊，或在明顯處為其配帶能辨識身分的手環或項鍊，避免發生憾事。

更多新聞推薦

● 正式上任海基會董事長 蘇嘉全盼對岸展現自信，恢復兩岸常態化交流