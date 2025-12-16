老翁迷途誤闖民宅車庫 文山警火速協助返家團圓

圖說：臺北市文山第一分局復興派出所警員劉欣怡、副所長李官派。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山第一分局復興派出所日前接獲民眾報案，稱在文山區一處民宅車庫內，有一名陌生老翁蹲坐在角落，神情恍惚、言語不清，疑似需要協助。副所長李官派與警員劉欣怡獲報後立即趕赴現場處置。

員警到場後發現，該名七旬孔姓老翁衣著不整，臉色疲憊，對自身所在位置及外出原因均無法清楚說明。員警耐心詢問其姓名與住址，但老翁僅能提供零碎資訊。考量老翁身體與安全狀況，警方先將他載返派出所休息並提供飲水，同時透過警政系統交叉比對身分。經查證後確認老翁住在南港區，研判可能當日早晨獨自外出後迷途，步行了數公里最終走入文山區民宅車庫休息。警方隨即聯繫其女兒與女婿到所協助，家屬接獲通知後迅速趕抵派出所，見父親平安無恙，緊張情緒終於放下，並頻頻向警方致謝表示：「若沒有警方協助，真的不敢想像爸爸還會在外面徘徊多久。」

文山第一分局呼籲，家中若有失智或高齡長者，外出務必陪同，並可替家人配戴防走失裝置、名牌或於衣物放置聯絡資訊，以利在突發狀況時迅速辨識身分。若民眾發現疑似迷途長者，也請第一時間通知警方或救護人員，警方將秉持及時關懷、主動協助的原則，守護長者安全返家。