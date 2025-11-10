老翁進店強迫推銷遭「魔法回敬」氣歪 老闆神反應被讚翻

老翁進店強迫推銷無果，氣憤走人。（圖／翻攝微博／半程）

開店經營最怕遇到強迫推銷者，尤其不少年長者拿著價值不高的小物件進門，未經允許便以裝可憐、博取同情方式高價販售，讓不少店家難以招架。近日中國大陸湖南一間麵店就遇到類似情況，店內年輕夫妻則以幽默又巧妙的方式應對，相關畫面曝光後在網路上引發熱烈討論。

事件發生在一間麵店中，監視器畫面顯示，一名手持流蘇掛件的老翁走入店內，未開口說話便直接將物品放在櫃台上，接著雙手合十鞠躬，企圖以行為暗示對方購買。未料，店家夫妻見狀後立即「用魔法打敗魔法」，同樣雙手合十回拜，態度誠懇但不接話。

老翁見狀一度加碼動作，甚至跪地拿出紙鈔比手劃腳，示意物品價格，企圖促成交易，但夫妻倆仍持續「裝傻」，默默應對不表態。最終，老翁見對方毫無動搖，臉色不悅地收回掛件，悻悻然離開現場。

該畫面隨後由麵店年輕老闆上傳至網路，提醒其他店家小心此類推銷行為。他表示，若直接拒絕可能引起對方不滿或衝突，不如用「裝傻回應」的方式，讓對方無計可施、自然離開，是更安全有效的應對策略。

影片曝光後掀起網友熱議，留言區一片叫好：「用魔法打敗魔法」、「這一看就是00後的機智」、「一個好搭檔，很重要」、「這招高啊！抄下來學起來」、「聽到食神！我笑噴了。」

