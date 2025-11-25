老翁遇臨檢被要「行照」竟催油門 警拔槍壓制！他好無辜：不是叫我「先走」？

日前警察在執行酒測臨檢時，因國台語溝通落差和民眾發生誤會。（示意圖，ChatGPT生成）

新竹市一名老翁近日晚間騎車時遇到警察臨檢，警方跟他要行照，老翁卻直接催油門就要離開，員警急得立刻拔槍壓制喝令停車，老翁則嚇得連忙表示：「是他叫我先走」，才發現原來是因為國台語諧音造成誤會，員警也當場向老翁致歉。

據報，一名老翁日前騎機車經過警察路檢崗哨被攔下，警方示意他停車受檢，老翁先是說自己認識警友會幹部，似乎想表示自己與警界的關係，不過臨檢的員警仍秉公處理，按照規定簡短開口說道：「行照」，向他要求出示證件。

怎料老翁一聽，竟立刻催油門要離開，現場2名員警以為老翁要逃跑拒檢，也馬上拔槍壓制，喝令老翁不要動。對於警方的大動作，老翁也嚇壞，趕緊表示是其中一位員警叫他「先走」，他只是照做。

2名員警這才發現，原來老翁是把國語的「行照」聽成台語「先走」，造成雙方溝通上的誤會，隨即放開老翁並向他致歉，在確認老翁沒有酒駕和違禁品後讓老翁離開。

