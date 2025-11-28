老翁遭公車捲進車底 失智妻全程目擊卻未辨識能力

（記者許皓庭／台北報導）北市士林區前（26）日傍晚發生死亡車禍。55 歲陳姓司機駕駛紅 15R 公車右轉延平北路六段時，與正在斑馬線通行的 87 歲楊姓老翁發生碰撞，楊翁倒地後遭捲入車側，送醫仍宣告不治。更令人揪心的是，楊翁罹患失智症的妻子就在後方，雖目睹事故全程，卻未能辨識倒地者是丈夫。警方隨後通知家屬，楊男女兒接獲消息後趕抵醫院處理後續。

從行車記錄器的畫面可見，事發當下楊翁在綠燈時緩步通過斑馬線，公車右轉角度較大，車頭切入路口後，老翁身影旋即被車體遮住。隨後公車車身微幅晃動，路旁民眾驚呼示警，駕駛才急踩煞車，但衝擊已釀成不可挽回的傷害。

廣告 廣告

警方指出，楊男妻子雖同時在場，但受失智症影響，無法辨認倒地者身份，當下沒有情緒反應，也無法協助筆錄。警方只得通知家屬前來處理，楊男女兒接獲通知後，從職場匆忙趕往醫院，場面令人心碎。

針對這起事故，檢警也於昨（28）日下午進行相驗，以釐清確切死因，同時也將要求肇事司機陳姓男子一併到殯儀館配合調查。警方初步酒測結果為 0，未發現酒駕或明顯違規情形。

依現場狀況研判，事發時公車與行人均為綠燈，各自擁有通行權，事故原因可能與大型車右轉視線死角、車身遮蔽範圍過大等因素相關。警方已進行鑑識與事故重建測繪，後續將依調查結果釐清責任歸屬。

此外，警方提醒，公車右轉常因車身龐大與視角受限，產生前側及右側死角，民眾通行路口時應留意大型車動向，保持距離，避免處於駕駛視線盲區。相關單位也呼籲駕駛右轉時務必減速並反覆確認周邊情況，以降低類似憾事發生。

更多引新聞報導

北一女18歲生校內墜樓不治 校方啟動調查程序

房屋瞬間被沖走！印尼洪災奪28命 道路全斷救援卡關

