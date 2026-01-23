老翁遭機車噴飛口鼻噴血！彰化女團購主急奔跪地CPR滿手血：不能放棄

記者潘靚緯／彰化報導

一名77歲老翁疑穿越馬路，遭機車撞噴飛頭部著地，口鼻不斷噴血，一名女團購主路過急下車跪地急救。(圖／翻攝畫面)

彰化社頭鄉昨(22)日下午發生一起死亡車禍，一名77歲老翁在返家途中，疑似直接穿越馬路，遭機車撞擊後當場噴飛倒地，後腦著地流出大量鮮血，一名路過的女團購主見狀，立即衝上前跪地實施CPR急救，附近里長也趕緊上前協助指揮交通，可惜的是經過緊急送醫搶救，老翁仍因傷勢過重，宣告不治。

有護理背景的女團購主替老翁施行CPR急救20分鐘，直到救護人員抵達才換手。(圖上／翻攝自里長蕭上筆臉書，圖下／翻攝畫面)

這起車禍發生在下午5時42分左右，當時正是下班尖峰時段，目擊車禍的女團購主表示，當時看到老翁躺在地上，後腦跟口鼻不斷冒出鮮血，情況危急，她憑藉過去就讀護理系的經驗，立即下車施救，持續進行20分鐘的CPR，維持傷者呼吸道暢通，期間有騎士下車幫忙，附近的民生里里長也主動協助指揮交通。

廣告 廣告

彰化縣消防局獲報後，迅速趕到現場，救護人員發現77歲的老翁已無呼吸心跳，立刻接手換上AED、LUCAS自動心肺復甦機等設備急救，火速送往員榮醫院，但到院後仍因傷重急救無效。另一名25歲機車騎士則是嘴唇與肢體擦傷，意識清醒，送往員生醫院治療。

在現場CPR搶救的女團購主，因就讀護理系擁有救護的知識與經驗，經常在路上熱心協助，不論是人或是貓狗，事後她也在臉書發文，表示回憶救援過程時，當下只想到「不能放棄任何生命」，儘管按壓到手痠、鮮血染手，仍希望用努力能換回一個生命。

女團購主坦言，在急救過程中，不斷拍打叫喚老翁「不要睡著」，但看著老翁的生命跡象逐漸微弱，心裡已有底，但依舊想努力到最後一刻，回到車上後，因情緒緊繃而全身發抖，最後也祝老翁「希望這位先生好好的，跟著菩薩去修行……」。

77歲老翁頭部受到重創，緊急送往醫院急救仍回天乏術。(圖／翻攝畫面)

警方表示，這起事故原因有待調查釐清，初步研判可能與行人穿越馬路有關，因該路段車流量大，常有行人貪圖方便、冒險直接穿越。警方呼籲，用路時務必遵守交通規則，行人應走行人穿越道 駕駛亦應注意車前狀況 放慢車速、提高警覺。

更多三立新聞網報導

救癲癇母命懸一線！警車劈開車陣「開道」跨3鄉鎮 黃金10分鐘搶命

鼻子長黑點以為是痣！70歲翁拖2年變大出血罹「皮膚癌」 醫示警1事

排隊上廁所喊「不要插隊」 52歲男仗義慘遭射殺 身中多槍倒臥血泊

嗆「軟爛囡仔」惹殺機！台中男被激怒開槍殺人 2同夥送槍遞子彈被起訴

