老翁開車下班猛撞前方大貨車 車頭全毀

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕65歲王姓老翁昨(17)日晚間6點轎車行經台61西濱快速道路後龍路段時，因剛下班精神不濟車輛突然失控往前猛撞一輛大貨車，導致王姓老翁駕駛的轎車車頭全毀，王翁雖無明顯外傷，但因安全氣囊爆開導致胸悶，警方則持續釐清肇事原因。

竹南警方今天表示，事發當時王翁下班後駕駛轎車經由西濱快速道路南下正要返家途中，疑因精神不濟、一時恍惚未注意到前方大貨車，王翁所駕駛車輛於台61線苗栗縣後龍鎮路段與苗126線路口直接往大貨車車尾猛撞，猛烈撞擊力道導致王翁車輛車頭全毀、安全氣囊爆開。

警方獲報後趕抵現場，王翁稱並無明顯外傷，但因安全氣囊爆開導致胸悶；警方對王翁與大貨車駕駛酒測後雙方皆無酒駕，詳細肇事原因尚待釐清。

竹南警方則呼籲，民眾駕車行駛快速道路時，務必保持充足精神狀態，並與前車維持安全距離，避免因疲勞駕駛或一時分心而釀成事故，共同維護道路交通安全。

