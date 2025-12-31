老翁隆冬迷途險失溫 北投暖警助返家

圖說：臺北市北投分局石牌派出所巡佐林耀珉、警員陳紀甯。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市北投分局石牌派出所巡佐林耀珉、警員陳紀甯日前上午巡邏行經北投區西安街一段313巷時，發現1名老翁嘴唇泛白，體力不支跌坐路旁，在車水馬龍，險象環生，適逢寒流來襲，透骨奇寒，老翁行動不便且穿著單薄睡衣褲，石牌所員警便主動上前關懷。惟老翁明顯失智，喃喃自語無法理解之內容，因無法得知身分資料，暫帶返回派出所安置。

回到派出所時，老翁直打哆嗦、不停顫抖，林等2員趕緊給老翁溫遞上熱開水，並提供麵包助其恢復體力，林等2員警政系統查詢未果，立即調閱監視器，經擴大調閱，終於在北投區自強市場一帶發現老翁徘徊多時，老翁衣著單薄，林等2員研判，老翁住家應該就在附近，乃持老翁照片至現地查訪，終於獲熱心民眾提供線索得知老翁身分(姓賴，80歲)通知家屬。家屬趕抵派出所後，對警方的主動協助非常感激，肯定警方積極熱心的處事態度。

北投分局呼籲，民眾家中如有失智老人，可利用警察機關積極推動失智老人指紋捺印工作，透過指紋資料之建檔，當老人不幸走失時，能迅速以指紋確認身分，助其早日聯繫上親人，有需要利用此服務之民眾可就近至警察單位申請，身上亦可配戴辨識身分之物品，如有走失方可迅速聯繫，避免憾事發生就。