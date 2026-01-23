老翁險陷裝修詐騙套路 馬公警聯手行員即時攔阻

【記者 葉佳盈／澎湖 報導】日前馬公分局啟明派出所接獲台灣銀行行員通報，稱一名老翁疑似遭詐騙欲辦理大額匯款，請求警方協助。所長顏金泉率員警朱信彰立即趕赴現場了解，發現老翁欲解除外幣定存，換算新臺幣約212萬元，並稱係作為老屋裝修費用，且後續將與對方面交。惟老翁對裝修內容與接洽過程說詞反覆、避重就輕，與一般裝修付款流程顯不相符，警方研判係典型詐騙集團教戰話術。

員警隨即耐心向老翁說明「低價、快速裝修」常見詐騙手法，指出詐騙集團往往誘導被害人解除定存或提領現金後即失聯。經警方與行員反覆勸說，老翁終於打消解定存念頭，成功保住積蓄，並對警方與行員的即時協助表達由衷感謝。馬公分局呼籲，民眾進行裝修或大額交易應循正常管道，切勿輕信來路不明的低價話術，謹守「一聽、二掛、三查證」原則，如遇疑似詐騙情形，可立即撥打165反詐騙專線或就近向派出所求助。（照片記者葉佳盈翻拍）