老翁離家4天欲環島家屬急尋 警方深夜尋獲助返家

離家4天欲環島家屬急尋，警方深夜尋獲助返家。





楊梅警方13日凌晨2時許接獲報案，在楊梅區校前路298巷附近鄉間道路旁，有一名疑似迷路的老翁（王姓，80歲）需要協助。後續在員警的協助下，老翁平安無事返家。楊梅分局楊梅派出所警員鄒聖樺與梁信皓，執行巡邏勤務時接獲報案後，立即趕赴現場了解。

警方到場發現老翁衣著單薄，身邊帶著大包小包的物品及躺椅，獨自在寒夜中徘徊，遂帶著疑問上前關懷。老翁向警方表示自己正在獨自環島旅遊，在報案地點附近徘徊想找朋友，但該處周圍均是草叢僅一戶人家，該住戶也不認識老翁，員警判斷應是失智關係導致認知錯誤。

後續員警查證老翁身分，發現家屬早已於1月12日向新北市警方報請緊急協尋。考量當時深夜氣候寒冷，且老翁身體狀況不佳，員警只好結束老翁的「環島」旅程，將其帶返派出所安置休息，並聯繫其兒子前來接回照顧。據了解，老翁於1月9日晚間向家人提出要環島旅行後，便獨自離家，在外將近4天，所幸在熱心民眾與警方的協助下，最終平安無事返家。

警方呼籲，家中若有年邁或疑似失智長者，家屬應多加留意其生活作息與外出動向，並可為長輩配戴身分識別或聯絡資料，以降低走失風險；民眾若發現有需要協助的長者，請立即通報警方或主動伸出援手，透過警民合作，共同守護長者安全，打造更溫暖友善的社會。

