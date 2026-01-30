「老翁頭爆血倒地」宜蘭國中3學生救援！目擊夫婦捕捉最帥回眸 校方PO文：他們讓世界溫暖

宜蘭國中3名學生在河濱公園協助受傷長者，直到救護人員到場；學生救援過程被路過的老夫婦目擊，拍下照片後主動向學校反映，希望給予表揚。（翻攝自臉書／宜蘭國中）

「謝謝他們，讓這個世界多了一點溫暖。」宜蘭市河濱公園日前上演一幕溫馨救援！宜蘭國中3名國3學生在前往打籃球途中，發現一名長者頭部流血倒地、無法自行起身，三人當下冷靜判斷、立即通報救護單位並陪同協助，直到傷者順利被送上救護車才離開。這一幕被路過老夫婦目擊並拍照通報學校，校方今（30日）宣布將公開表揚，肯定學生的善行義舉。

宜蘭河濱公園發生什麼事？ 國中生即刻救援成關鍵

昨（29日）下午，一名年長民眾在宜蘭河濱公園土坡球場疑似跌倒，頭部受傷流血、無法站立行走。當時正好有3名宜蘭國中學生準備前往打籃球，發現異狀後立刻上前查看狀況。

學生確認傷者意識清楚但無法行走後，隨即撥打電話通報救護單位，並在現場協助照看，直到救護人員到場、將傷者固定後送上擔架，才默默離開。

老夫婦目擊全程 主動向學校請求表揚

這起義行恰巧被一對路過的老夫婦目睹，兩人深受感動，並用手機拍下學生協助救人的畫面。事後，老夫婦特地前往宜蘭國中學務處說明經過，希望校方能夠公開肯定學生的善行。

經校方查證，協助救人的學生為宜蘭國中904班劉昊均、黃子恩、藍浚愷3名同學，校方也向學生本人確認，與目擊者描述情況相符。

校方如何回應？ 家長會也出面肯定

宜蘭國中昨透過官方臉書發文表示，3名學生在突發狀況下能保持冷靜、主動伸出援手，展現高度同理心與責任感，十分難能可貴，學校將安排公開表揚。

此外，家長會長簡志祥也將致贈小紅包，表達肯定與鼓勵，希望透過正向回饋，讓更多學生理解助人行為的價值。

校方在貼文中也提到，這張由老夫婦拍下的照片，不只是紀錄學生的善行，也象徵社會中彼此守望的溫度，「謝謝他們，讓這個世界多了一點溫暖」。

