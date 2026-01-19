老翁騙2女到廁所伸狼爪！給1千封口費遭逮 辯被偷錢

彰化2名女童被一名老翁猥褻4次，事後遭逮還不認，反而誣陷女童偷錢。（示意圖／翻攝自Pexels）





彰化一名家中經營神壇的老翁，涉嫌誘騙2名鄰居未滿14歲女童，在其住處及國小廁所對她們施行猥褻行為4次，事後還各給女童1000元，要求她們別告訴他人。事發後，老翁還企圖栽贓女童偷錢。但彰化地方法院審理後認定，老翁確實對未滿14歲女童實施猥褻行為，依法判處有期徒刑2年6月。

色老翁騙女童進廁所偷摸

判決書指出，這名老翁與兩名女童為鄰居，明知對方年齡尚小，卻多次引導女童前往學校公共廁所。女童證稱，老翁曾以「左手圈圈，右手拿食指放進去，來來回回」的手勢暗示她們前往國小，並在廁所內要求女童脫去衣物，老翁則以手及私密處觸碰女童下體。

過程中，兩名女童的妹妹因等不到姊姊，在廁所外大聲呼喊，老翁隨即匆忙交給兩人各新台幣1000元，並叮囑不要告訴他人。事後，女童拿出鈔票購物時被家人發現，經追問後，事件才曝光。

被逮還誣賴女童偷錢 下場慘了

法院審理時，老翁否認犯行，甚至辯稱是女童偷錢，才導致女童父親誣指他，並稱女童是自行脫去衣物，「她們就自己喜歡這樣，我也沒辦法」。但經綜合被害人證述、監視錄影及其他證據，法院認定老翁確實實施猥褻行為，犯罪事實成立。

判決指出，老翁雖無前科，但犯後否認事實、態度惡劣，未見悔意，加上受害人年紀幼小、事件對其造成心理陰影，均為量刑考量因素，因此法院未准緩刑。最終，法官依對未滿14歲女童實施猥褻行為，判處老翁有期徒刑2年6月。

