老翁體力不支癱坐路旁 士林暖警即時護送平安返家

圖說：臺北市士林分局後港派出所警員陳立凱。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局後港派出所警員陳立凱，日前擔服巡邏勤務時，行經本轄福港街109號前，發現一名老翁癱坐於他人機車踏板上，神情虛弱且疑似身體不適，員警見狀立即主動上前關心。

員警趨前檢視其身體狀況，經了解，該名老翁李姓男子因患有腎衰竭，外出時突感體力不支、無法自行行走，遂暫時坐於路旁休息。陳員考量長者身體狀況極其不佳，若放任其獨自在外恐有安全疑慮，隨即通報同仁駕駛巡邏車到場支援。在員警細心攙扶下，李姓老翁順利上車並由警方安全護送返回大南路住家。返抵住處後，員警親自將老翁交由家屬照護，家屬對於警方主動關懷、即時伸出援手，並展現警察「鐵漢柔情」的專業服務精神深表感謝，頻頻稱讚警察是人民最可靠的守護神。

士林分局呼籲，民眾若發現身邊有年長者或身體不適人士獨自在外徘徊，應主動關懷並適時通報警方或相關單位協助，避免發生意外。另提醒家中如有慢性疾病或行動不便之長者，家屬應多加留意其外出情形，並可配戴聯絡資訊或相關識別物，以利緊急時即時聯繫與提供協助，共同守護長者安全。警方也將持續秉持為民服務精神，加強巡邏與關懷作為，主動發掘需要協助的民眾，打造安全、溫暖的生活環境。