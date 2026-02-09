老翁「北捷縱火」疑源自都更創傷 心理專家：高學歷挫敗感更深

涉嫌縱火燒北捷廁所的台中市神岡區「大夫第自辦重劃區居民自救會」會長曾世源，多次陳情未果，疑似選擇激烈行為吸引社會目光。。(記者王定傳攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕北捷大安森林公園站與善導寺站昨(8日)接連發生男廁縱火事件，警方啟動聯防機制，3小時內迅速逮捕嫌犯。經查，嫌犯為台中重劃區自救會會長，疑似因長期不滿土地重劃分配結果、陳情無門，才鋌而走險企圖引發社會關注。對此，心理專家指出，事件背後恐牽涉都更創傷、「以死明志」的極端心理，以及高學歷者面對體制挫敗時的反向壓力與模仿效應。

警方指出，曾姓老翁昨先後前往北捷大安森林公園站與善導寺站男廁縱火，所幸未造成人員傷亡。調查發現，他是台中神岡地區土地重劃自救會成員，過去多次為土地重劃問題四處陳情、抗議，卻始終未獲具體回應，疑似因此選擇以激烈行為吸引社會目光。

針對此案，新北市諮商心理師公會理事長羅惠群受訪時表示，縱火行為涉及公共安全，必須嚴正譴責，但若僅以犯罪事件看待，恐忽略其背後長期累積的心理創傷與制度性問題。

羅惠群指出，對許多長輩而言，老家不只是房產，而是承載一生記憶與身分認同的「根」。當土地因重劃、都更被迫改變用途，等同於否定其人生價值。若再加上行政救濟程序冗長、回應冰冷，當事人容易產生被社會遺棄的孤立感。

他分析，台灣社會過去並不乏「以死明志」的案例，包含自焚、衝撞政府機關等極端行為，這類舉動往往不是一時衝動，而是長期創傷與無力感累積後的爆發，「當人覺得再怎麼理性溝通都沒有用，就可能用最激烈的方式證明自己『真的被逼到角落』。」

值得注意的是，曾姓老翁擁有台大外文系學歷。羅惠群指出，高學歷者在面對制度高牆時，心理挫敗感有時反而更深。因為他們往往具備高度資訊蒐集與理解能力，當確認「所有合法管道都走過了」卻仍無結果時，容易對自我價值與社會公平產生更強烈的懷疑。

此外，該案也不排除存在模仿效應。羅惠群提醒，自過往重大社會事件後，部分人可能認為「只有做出極端行為，社會才會聽見」，因此複製類似手法引發關注。他強調，媒體與社會在關注事件時，應避免過度聚焦行為本身，而是回到制度檢討與心理支持。

