老翁「忘記停車地點」急求助 大同分局即時協助成功尋回

【警政時報／戴昱弘台北報導】大同分局民族路派出所日前接獲一名老翁報案，表示外出後遍尋不著自己停放的機車，焦急之下前往派出所求助。值班員警黃佑任獲報後，立即安撫老翁情緒，並迅速展開協助行動，透過調閱沿線監視器畫面，搭配巡邏警力實地查找，最終於報案後一小時內成功尋回機車。

員警火速尋回失車並與老翁合影。（圖／記者戴昱弘翻攝）

警方了解，老翁當日上午停妥機車後即匆忙離開，忙碌一整天後卻完全想不起確切停車位置，獨自在附近街區徒步搜尋近半小時仍無所獲，只得向警方求助。黃員耐心詢問老翁腦中僅存的零碎記憶，一邊比對監視器影像，一邊請巡邏同仁針對監視器死角及周邊巷弄加強查找，最終於轄區小巷內發現該部機車。

老翁見到愛車失而復得，頻頻向警方致謝，並表示因為越心急越想不起停放地點，感謝警方比自己還積極，在短時間內便協助找回機車，讓他如釋重負。

大同分局民族路派出所警員趙佑恩(左)、黃佑任(右)。（圖／記者戴昱弘翻攝）

大同分局呼籲，民眾停車時可善用手機拍下周邊環境、路牌或明顯地標，作為日後辨識依據，避免因一時忘記而找不到車輛；若遇有緊急或需要協助的情形，均可隨時撥打110或前往鄰近派出所，警方將即時提供必要協助。

