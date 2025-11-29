老翁「緊抓身分證、披濕被」葬身宏福苑 家屬一眼認出淚崩

記者柯美儀／台北報導

香港大埔宏福苑於26日發生世紀大火，奪走多條人命。（圖／翻攝自X平台 @0xScottlai）

香港大埔宏福苑於26日發生世紀大火，奪走128條人命、多人失聯。網路上湧現大量家屬的悲痛心聲，一名女網友透露，公公在大火中不幸罹難，被發現時手中緊緊握著身分證，就怕家屬無法辨認身分，讓人看了格外鼻酸。

女網友近日在Threads發文透露，公公是此次事故的罹難者，生前需長期使用呼吸器並以輪椅代步。丈夫在認屍時發現，公公最後躲進廁所，手中緊緊握著身分證，身上還裹著兩條被雨水浸濕的棉被。她認為，這是公公為了讓家屬能順利確認身分、替家人著想的最後一刻，令人心酸不已。

她表示，家人目前承受極大心理壓力。公公與婆婆結褵逾40年，感情深厚，如今婆婆突然失去伴侶，難以接受突如其來的巨變。她希望曾有類似經歷的人，能主動陪伴婆婆，協助家人度過這段低潮。

她也提到，丈夫與婆婆對事故深感自責，丈夫懊悔當時沒提醒公公攜帶呼吸器逃生，婆婆則難過自己不在身旁。事發後，丈夫必須強打精神處理繁重手續，身心俱疲，讓人看了格外心疼。

貼文一出，不少網友紛紛留言安慰原PO，「老爺真的好有智慧，努力增加生還機會，而且在危機中能冷靜分析，拿着身分證有助幫忙辨認身分。他是為著愛你們努力所作最後的一事，他一定不希望你們傷心內疚」、「看哭了…老爺爺是機靈之人，死亡當前仍舊顧念兒孫怕不能尋見自己，應是有大福報的」、「加油，一切都很困難，但請保重振作」。

