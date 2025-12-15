老翁一跌摔成相差逾4公分的長短腳 痛了一年才找出「這原因」惹禍

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】一位77歲老翁一年前在家裡不慎跌倒，起初僅是臀部隱隱作痛，以為是摔痛了臀肌或輕微扭傷筋骨而已，雖然做了數次復健治療仍未改善。後來漸漸地行走困難，需要拐杖慢行，時常站不穩、跌倒，嚴重到需拄拐杖忍痛不良於行才求醫。澄清醫院中港院區骨科洪舜奕醫師表示，該患者因跌倒而造成右腳股骨頸斷裂，碎骨嵌入骨盆與髖臼關節，關節內已充滿碎裂骨頭，情況複雜，幸經人工全髖關節置換手術，不但已恢復雙腳同樣長度，也讓他能好好走路。

老年人跌倒後最易發生髖部骨折 無論輕重都應做影像檢查

洪舜奕醫師指出，髖部骨折是老年人跌倒後最常見、但也最容易被忽略的傷害之一。許多患者因為初期僅感覺輕微疼痛、仍能行走，就被誤以為是軟組織扭傷或拉傷，延誤治療時間。事實上，任何年長者跌倒後出現髖部疼痛、下肢無力、甚至輕微跛行，都應立即進行X光或斷層掃描檢查，以排除骨折。

未被正確診斷可致骨裂 長短腳造成疼痛與關節受限之苦

洪舜奕醫師表示，經骨科檢查與影像學確認，發現該老翁的右腳股骨頭早已斷裂並陷入髖臼關節腔內，已導致雙腳長短相差達4公分。認定該患者實際上一年前跌倒時就發生了股骨頸骨折，但未被正確診斷，導致長期錯位與骨壞死，碎骨嵌入骨盆與髖臼關節，飽受疼痛與關節受限之苦。老翁接受進行人工全髖關節置換手術，取出關節內碎裂的骨頭、沾黏的軟組織，重建髖臼與股骨之間的穩定關節，並將腿長恢復至正常長度。術後患者疼痛明顯改善，經術後復健，目前已能正常行走。

髖骨骨折未及時治療恐致嚴重併發症 謹記跌倒不是小事

洪舜奕醫師提醒，「跌倒不是小事，尤其對長者來說，每一次跌倒都可能代表一個骨折。」若髖骨骨折未及時治療，不僅會導致慢性疼痛與活動障礙，還可能因為長期臥床造成肺炎、深層靜脈栓塞等併發症，嚴重時甚至危及生命。洪舜奕醫師呼籲民眾，家中有高齡長輩跌倒後若有持續性髖部疼痛、走路不穩或腳長短不一，應立即就醫，避免錯過最佳治療時機。早期正確診斷與適當手術治療，能大幅提升老年患者的生活品質與獨立性。

