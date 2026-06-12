老翁2天未喝水急性腎衰竭 醫籲注意長輩狀況 (圖)

富邦金（2881）今（12）日上午召開一年一度股東會，今早股價寫129元歷史新天價，但董事長蔡明興會後被問到股價他仍然「報屈」，舉1~5月「調整後」每股獲利破11元來看，他說「現在股價蠻低的」，只走了五個月，還有七個月時間可以努力，創造更好的佳績」，估12倍是富邦金合理本益比，相較科技股，富邦金「相對非常便宜，甚至有偏低的現象」，至於展望明年股利，他也很明確表示，會比今年更高。

Yahoo股市 ・ 46 分鐘前 ・ 2 則留言