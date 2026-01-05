老翁PSA升高發現早期攝護腺癌 「無創治療」順利解除癌症警報

【健康醫療網／記者陳靖安報導】83歲的陳伯伯因為排尿障礙至臺北市立聯合醫院中興院區泌尿科主治醫師徐易廷門診就診，檢查時發現PSA（攝護腺癌指數）異常升高至6.8 ng/mL，高於正常指數4 ng/ml，在進一步攝護腺切片後確診為攝護腺癌。考量到陳伯伯高齡加上有慢性病，診斷為早期且惡性度低，腫瘤範圍小，經評估後選擇接受海扶刀（HIFU）無創治療。手術過程沒有傷口，恢復期較短，利用高能量超音波的高熱來破壞癌細胞組織，術後陳伯伯的癌指數大幅降低，排尿功能也有所改善同時保留生活品質。

攝護腺癌好發五十歲以上 初期無明顯症狀而亦被忽略

根據衛福部資料，台灣男性十大癌症發生率排行，攝護腺癌已上升至第三位。而攝護腺癌多發生於50歲以上男性，初期幾乎無明顯症狀，常被忽略。徐易廷醫師表示，攝護腺癌早期症狀與攝護腺肥大相似，因此容易至中、後期才被診斷。在臨床也經常會遇到病人因擔心高齡、術後尿失禁問題及性功能障礙而對手術治療有疑慮。

高齡、家族史、高油飲食為常見風險因子

徐易廷醫師進一步解釋，攝護腺癌常見風險因子包括：（1）高齡；（2）家族史，父親、兄弟曾罹患者風險較高；（3）高油脂飲食、肥胖、缺乏運動等生活習慣。根據美國癌症聯合委員會（AJCC）分期系統，癌症若侷限於攝護腺內屬第一或第二期，若突破包膜則歸類為第三期，如發生遠端轉移則為第四期。早期診斷、早期處理，才能大幅提高治癒率。

海扶刀侵入性與副作用低 適用早期攝護腺癌

目前攝護腺癌的治療方式依據腫瘤分期、惡性度、年齡與整體健康狀況而異。治療上有手術、放射線及賀爾蒙等治療方式。以手術來說，達文西機械手臂輔助的根除性攝護腺切除術已成為非轉移攝護腺癌的主流療法之一，傳統有效但具侵入性，大約有二至三成的病人在術後一個月會有尿失禁，超過半數則會因術中神經傷害而有性功能障礙。賀爾蒙治療則多用於晚期或無法手術者。海扶刀（HIFU）適用於早期即被診斷的癌症，且醫師評估腫瘤範圍小、惡性度低，則可考慮使用。海扶刀是一種低侵入性的無創治療，不需劃開皮膚造成傷口，在超音波影像協助下，精準控制治療區域，避開重要的神經血管叢等組織，降低術後尿失禁或性功能障礙等後遺症的風險。

早期診斷是關鍵 每年應接受攝護腺癌指數檢查

徐易廷醫師強調，早期診斷是關鍵，有家族史之45歲以上者，以及無家族史之50歲以上者，每年應接受攝護腺癌指數PSA（攝護腺癌指數）檢查，若指數異常或醫師懷疑有風險，可進一步安排MRI、穿刺切片等檢查，及時接受專業評估，避免延誤病情。徐易廷醫師同時呼籲，攝護腺癌屬可早期診斷且治癒率高的疾病，男性應提高警覺，避免因諱疾忌醫錯過治療黃金期。

【延伸閱讀】

轉移性攝護腺癌出現抗藥性？PSMA提供醫師更多治療決策空間

廣告 廣告

攝護腺癌治療新方向！醫師談「局部治療」與海福刀的臨床應用



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67241

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw