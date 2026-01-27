老老照護悲歌！日91歲老翁勒死90歲失智妻 坐輪椅出庭曝絕望心境

92歲的男子野村八郎，因為不堪長期照顧失智妻子，竟然勒斃妻子，全案在26日開審，現場一片哀傷氣氛。

日本千葉縣發生一起「不堪老老照護壓力」的悲劇，92歲男子野村八郎在家裡用電線勒斃91歲的失智妻子。野村八郎昨天（26日）首度在千葉地方法院出庭受審，坐著輪椅的他當庭承認所有罪名，並簡短表示殺死妻子「是我做的沒錯」。檢方認為，被告雖出於長期照護壓力犯案，但仍具有明確殺意，應受法律制裁。（葉柏毅報導）

據日本媒體引述檢方的起訴書報導，野村八郎2025年3月，在千葉縣一宮町住處，「以電線纏繞」妻子野村奈美子的頸部，導致妻子窒息死亡。野村奈美子因患有失智症，平時非常需要倚靠野村八郎的照顧。

這起案件26日首次開庭，年邁的野村八郎坐著輪椅出庭，並且承認所有罪行。檢方在庭上指出，野村八郎長期照護罹患失智症的妻子，身心俱疲之下，自己的健康狀況也每況愈下。面對看不到盡頭的照護生活，他對未來感到絕望，甚至企圖燒炭，與妻子同歸於盡。然而當他看見妻子在煙霧中痛苦掙扎的模樣，心生不忍，竟然萌生「讓妻子早點解脫」的念頭，最終下手勒斃妻子。

檢方強調，被告的犯案動機，雖然是出於長期照護壓力，但仍是在明確的殺意下犯案，應受到法律制裁。然而辯護律師則主張，這起案件有許多值得體諒的悲慘情況，法院應該審慎思考，將這樣一位年邁的老人送進監獄服刑，是否妥當。

◆自殺防治安心專線1925．珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線